Лавров о том, что начинают понимать США, и о пользе разговора лицом к лицу

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В американской столице растёт понимание контрпродуктивности требований к России изменить свою политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.

"Мне кажется, что в США растет понимание бессмысленности, контрпродуктивности требования от России изменить нашу независимую политику, подчиниться тем подходам, которые Соединенные Штаты продвигают на международной арене в нарушение международного права", - сказал министр иностранных дел РФ.

Комментируя прошедшую в Иерусалиме встречу секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Лавров отметил, что разговор лицом к лицу всегда полезен, но решить всех проблем такой разговор в любом формате не может.

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