Санду собирается в Бухарест - с кем встретится молдавский премьер

По приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса глава молдавского правительства отправится 2 июля с официальным визитом в Бухарест.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Бухарест, об этом она договорилась в телефонном разговоре с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Затем глава кабмина направится в рабочую поездку в Брюссель. Визит в столицу Евросоюза состоится 4 июля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Я поблагодарила его за поддержку, постоянно оказываемую гражданам Молдовы Румынией. Мы проанализировали возможность создания совместных молдавско-румынских проектов в нашей стране", - приводятся слова премьер-министра Молдовы на официальной странице правительства республики в соцсети Facebook.

Йоханнис заверил Санду в поддержке официальным Бухарестом европейского курса Молдовы.

В столице Румынии глава молдавского кабмина также проведет рабочую встречу с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.

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