Ушаков о некоторых деталях предстоящей встречи Путина с Трампом на G20

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована 28 июня после первого заседания саммита G20 в японской Осаке, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, озвучив также ряд деталей по ее месту, времени, продолжительности, формату и повестке.

"После завершения этого рабочего завтрака (первого заседания саммита G20 - ред.) у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом", - сказал Ушаков.

Говоря о графике контактов Путина в первый день саммита, он отметил: "Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа, в три часа - второе рабочее заседание саммита".

На просьбу уточнить, означает ли это, что на беседу лидеров заложен час, помощник президента отметил: "Примерно так, как получится - трудно сказать". "Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно. Но, как я сказал, наш руководитель имеет в виду выступить на втором заседании, так что он будет участвовать в нем", - заявил Ушаков в ответ на вопрос, может ли президент РФ немного опоздать на второе заседание саммита, задержавшись на встрече с Трампом.

По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров. "Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона", - сказал Ушаков, говоря о том, на чьей территории - российской или американской - пройдет встреча.

Отвечая на вопрос о том, будет ли встреча с Трампом один на один или с участием делегаций, Ушаков сказал: "С участием команд. Я пока не буду этого делать (говорить о составе участников встречи - ред.). В присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон".

Озвучил он и ожидаемую повестку встречи. "Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты - тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", - сказал помощник президента РФ.

При этом Ушаков уточнил, что "Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу".

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