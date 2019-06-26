21:01 26 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.69
  • USD18.18
  • RUB0.29
  • RON4.38
  • UAH0.69
Поиск

ПАСЕ: поправка, которая мешала вернуть России полномочия, не прошла

© AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
Политика
Получить короткую ссылку
35230

Полномочия новой делегации России были опротестованы украинскими и грузинскими депутатами.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. ПАСЕ признала неприемлемой поправку, которая предлагала отказать российской делегации в полномочиях.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что так как поправка полностью меняет текст, она признается неприемлемой. Другое дополнение к документу было отвергнуто депутатами в ходе голосования.

Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo: Московский педагогический государственный университет
Эксперт: подтверждение полномочий делегации России в ПАСЕ лишь формальность

Затем ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

Также в резолюции сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

Непростое возвращение

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

ПАСЕ
© Sputnik / Владимир Федоренко
Молдова в числе стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ

Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так и по процедурным основаниям.

Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.

Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.

В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Эксперт: решение ПАСЕ ограничивает санкции против России
Realpolitik по европейски: Россия возвращается в ПАСЕ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться