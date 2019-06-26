ПАСЕ: поправка, которая мешала вернуть России полномочия, не прошла

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. ПАСЕ признала неприемлемой поправку, которая предлагала отказать российской делегации в полномочиях.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что так как поправка полностью меняет текст, она признается неприемлемой. Другое дополнение к документу было отвергнуто депутатами в ходе голосования.

Затем ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

Также в резолюции сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

Непростое возвращение

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так и по процедурным основаниям.

Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.

Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.

В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.

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