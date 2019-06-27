Зинаида Гречаная выступила перед депутатами Государственной думы РФ

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Спикер парламента РМ Зинаида Гречаная выступила с центральной трибуны на пленарном заседании Государственной думы Российской Федерации в Москве.

Перед выступлением председатель законодательного органа Молдовы провела встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Теплая встреча в Москве

Вячеслав Володин тепло приветствовал молдавскую делегацию во главе с Гречаной.

"Вы приехали к своим друзьям, в страну, которая многое искренне делает для того, чтобы в Молдове были мир и процветание, - сказал Володин. - Давайте обсуждать вопросы, которые есть в нашей повестке, и от решения которых жизнь и в нашей стране, и в Молдове станет лучше".

Володин подчеркнул, что межгосударственные отношения необходимо развивать на принципах доверия, диалога, невмешательства в суверенные дела других государств, при отсутствии двойных стандартов.

В свою очередь Зинаида Гречаная поблагодарила Госдуму РФ за приглашение посетить Москву. Она подчеркнула положительную роль внешних партнеров Молдовы в стабилизации политической ситуации в стране. Гречаная высоко оценила успешное возобновление работы межправительственной комиссии по развитию экономических отношений.

"Этой работе будем уделять большое внимание, потому что накопилось много вопросов ", - сказала она.

Гречаная: появился уникальный шанс восстановить отношения в полном объеме

Выступая на пленарном заседании Госдумы РФ, Зинаида Гречаная рассказала депутатам о последних политических событиях в нашей стране, которые привели к созданию действующего парламентского большинства.

Спикер подчеркнула, что провести мирную передачу власти и сохранить стабильность в стране удалось только благодаря согласованным действиям внешнеполитических партнеров Молдовы. По ее словам, вскоре делегация молдавского законодательного органа посетит Европейский парламент, где также расскажет об "уникальном примере сотрудничества", который был продемонстрирован в ходе последних событий в нашей стране.

Спикер парламента Молдовы заявила, что впервые за много лет Молдова получила возможность проводить взвешенную внешнюю политику, которая следует в русле общепринятых демократических принципов и ценностей, принятым как на Западе, так и на Востоке.

"Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то, - отметила Гречаная. - И теперь у нас появился уникальный шанс в полном объеме восстановить как молдо-российские отношения, так и отношения с другими партнерами".

Самое важное - наполнять отношения конкретным содержанием

Гречаная перечислила ряд приоритетных для Молдовы направлений в российско-молдавских отношениях - углубление сотрудничества в области энергетики, приглашение российских предпринимателей инвестировать в экономику Молдовы, приближение решения приднестровского вопроса, расширение сотрудничества в культурной, образовательной, гуманитарной сфере, социальная защита граждан Молдовы, которые трудятся на территории РФ.

"За последние годы было слишком много упущено, однако в наших общих силах вернуть взаимосвязи между нашими странами на новый уровень. Самое важное - наполнять эти отношения конкретным содержанием", - сказала Гречаная, выступая с трибуны Госдумы РФ. "Мы не хотим ни с кем враждовать, хотим быть свободными и независимыми и никогда не забываем хорошие поступки наших друзей", - сказала она.

Выступление Гречаной депутаты Госдумы РФ приветствовали аплодисментами, а после завершения речи ей преподнесли букет цветов.

Делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаной 26-27 июня проводит рабочий визит в Москву по приглашению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. В Москве состоялись встречи молдавской делегации с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ.

В состав молдавской делегации также вошли вице-спикеры Ион Чебан, Александр Слусарь и секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Оазу Нантой.

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