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Встречи на высшем уровне: Путин и Трамп пообщались на полях саммита G20

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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Президенты РФ и США во время краткого общения "на ногах" перед церемонией фотографирования тепло поприветствовали друг друга.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20 в японской Осаке. Президенты РФ и США во время краткого общения "на ногах" перед церемонией фотографирования не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Просто поприветствовали друг друга", - сказал Песков.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии

Путин и Трамп на церемонию фотографирования зашли вместе, живо общаясь друг с другом.

Сегодня у них запланирована двусторонняя встреча. Она рассчитана на час. Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности.

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Ранее российский лидер выразил надежду, что все участники форума подтвердят стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов, а также к выработке общих правил дискуссии. При этом Путин отметил, что мероприятие едва ли повлечет за собой прорывные или судьбоносные решения.

В свою очередь, Трамп также подчеркивал, что ожидает "хорошего разговора" с российским коллегой. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

Саммит стран "двадцатки" проходит в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. На форум аккредитовано 7000 журналистов. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

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Теги:
беседа, Трамп, Путин


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