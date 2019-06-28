Стали известны детали встречи Путина и Трампа

Трамп перед встречей с Путиным уточнял у своей делегации темы переговоров.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп за несколько минут до начала переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным уточнял у своей делегации темы для обсуждения.

Американский президент пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.

"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" - спросил Трамп.

В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.

Также Трамп в ходе встречи попросил Путина не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.

"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.

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После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке "на полях" саммита "большой двадцатки". В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.

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