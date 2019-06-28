Первый день Путина на G20: детали от пресс-секретаря президента

Дмитрий Песков рассказал о неформальной встрече лидеров стран БРИКС, а также о переговорах с Дональдом Трампом и Терезой Мэй.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как прошел первый день Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

БРИКС

Перед официальным открытием "двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС.

В ней участвовали президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.

Организатором встречи выступила Бразилия.

"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", — сказал Песков.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka

На саммите лидеры пяти государств на саммите затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.

"Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", — добавил пресс-секретарь.

Трамп

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени.

В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.

"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — добавил Песков.

Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.

"Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", — добавил пресс-секретарь президента.

Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

"Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено".

Мэй

Также у российского лидера прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй.

В начале встречи два лидера пообщались в формате "тет-а-тет" только в присутствии переводчиков.

"Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", — отметил пресс-секретарь.

© Sputnik / Илья Питалев Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.

Также у Москвы и Лондона есть понимание, что необходимо принять меры для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, добавил Песков.

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