Путин по итогам саммита G20: о встрече с Трампом, об Украине и климате

Читайте в обзоре Sputnik, о каких темах говорил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Беседа с президентом США Дональдом Трампом была хорошей, прошла в деловом и прагматичном ключе, заявил в субботу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Диалог с Трампом

Президенты США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Известно, что в ходе дискуссии стороны договорились определить, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

"Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин.

Что касается экономических отношений России и США, то, по словам Путина, "они находятся в неудовлетворительном состоянии".

"Мы зафиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией… Подтвердили свою готовность создать соответствующую структуру из числа представителей бизнес-сообществ, которая занялась бы изучением вопросов, связанных с дальнейшими перспективами развития торгово-экономических связей", - заявил Путин.

"Нормандский формат" по урегулированию в Донбассе

Как заявил российский лидер, нужно использовать все инструменты для решения вопроса по урегулированию в Донбассе. Поэтому в дальнейшем будет использоваться "Нормандский формат" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

"Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня и о продолжении работы в "нормандском формате", - заявил он, отвечая на вопрос о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам Путина, он согласился "с канцлером, что необходимо использовать все инструменты". "Там их не так уж много, один из действующих - "нормандский формат", - подчеркнул президент РФ.

При этом, Путин заявил, что конкретики по встречам в этом формате нет.

"Будем работать, вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем-втроем, потом соберемся вчетвером. По конкретике должны договориться наши помощники и министерства иностранных дел", - заявил российский лидер.

Продление сделки ОПЕК+

По словам Путина, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может быть продлена на полгода или девять месяцев.

Говоря на пресс-конференции об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке, российский лидер сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти.

"На какой срок - мы еще подумаем: шесть или девять месяцев. Возможно, до девяти месяцев", - отметил Путин.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

Отношения России и Великобритании

России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения, сообщил Путин, отвечая на вопрос о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсуждавшей на встрече тему отравления Сергея Скрипаля, в котором Британия винит Москву.

"Что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставила вопрос по Сергею Скрипалю. Они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать, но это спровоцировало и возврат к этой теме. Действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу", - заявил Путин.

Он добавил, что стороны обсудили эту тему и выяснили свои позиции по этой проблеме.

"Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убежден, что нам нужно восстанавливать полноформатные отношения. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ отметил, что ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, а наоборот намерена развивать сотрудничество.

"Поэтому задача политиков, как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше поддержать эти позитивные тенденции", - добавил Путин.

Борьба с терроризмом

Москва находится в диалоге с США по Сирии, налажена хорошая координация действий по борьбе с терроризмом, отдельные очаги которого еще есть, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге, налажен хороший контакт прямо, что называется, на земле координации наших действий, и усилия по борьбе с терроризмом - там еще есть отдельные очаги", - заявил президент РФ на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.

Парижское соглашение по климату

Как заявил на пресс-конференции глава российского государства, РФ собирается в полном объеме выполнять парижское соглашение по климату.

"Что касается России, мы неоднократно об этом говорили, и на форуме еще раз подтвердили, согласовали это и в окончательном документе. Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. В ближайшее время мы перейдем к ратификации этих соглашений, проведем соответствующие внутригосударственные процедуры", - заявил Путин.

В то же время, президент РФ обратил внимание на то, что США заявили о готовности работать над экологической повесткой, но по своей программе, а не в рамках парижского соглашения.

"Все знают позицию действующей администрации по парижскому соглашению, но, тем не менее, все остальные участники форума подтвердили свою готовность исполнять и реализовывать договоренности в рамках Парижского соглашения", - добавил Путин.

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