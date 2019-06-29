Путин и Абэ провели переговоры: о чем шла речь

Двусторонние переговоры лидеров России и Японии состоялись на полях саммита стран "группы 20", который проходил в японском городе Осака.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке, сообщает РИА Новости.

Одной из центральных тем стал вопрос заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", — сказал российский лидер по итогам переговоров.

По словам Путина, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. При этом, по его мнению, Москве и Токио удалось продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Глава российского государства также рассказал о сотрудничестве российских и японских бизнесменов в самых разных сферах. Так, отметил он, японские технологии и инвестиции будут использоваться в российских национальных проектах; консорциум Mitsui и JOGMEC инвестируют в проект "Арктик СПГ — 2" почти три миллиарда долларов; рассматривается проект по созданию нового скоростного канала передачи данных "Япония — Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты, а в сфере ядерных технологий прорабатываются инициативы по переработке использованного ядерного топлива и по возможной совместной работе в третьих странах.

Кроме того, добавил Путин, Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, и для студентов 465 российских вузов.

Особое внимание лидеры России и Японии уделили ситуации на Корейском полуострове. Как заявил российский президент, она может быть решена только дипломатическими путями.

"Необходим конструктивный заинтересованный диалог вовлеченных стран. Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — сказал Путин.

В свою очередь, Абэ заявил, что доверительные отношения Японии и России укрепляются в области обеспечения безопасности, а также в области борьбы с наркотиками, киберугрозами и отмыванием денег.

"Начиная со встречи в формате "2+2" в конце прошлого месяца развиваются отношения и обмены между оборонными ведомствами, службами безопасности на море и пограничными службами. В области обеспечения безопасности доверие между нашими странами укрепляется. Кроме того, Япония и Россия укрепляют сотрудничество в области таких нетрадиционных угроз как наркотики, киберугрозы и отмывание денег", - сказал японский премьер.

По слова Абэ, проекты совместной деятельности РФ и Японии активно развиваются на четырех Курильских островах, на встрече в Осаке стороны договорились о конкретном развитии двух проектов.

"По вопросам совместной хозяйственной деятельности на четырех островах активно проводится работа по претворению в жизнь проектов. Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов", - заявил японский премьер.

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