Заседание саммита ЕС возобновилось после восьми часов консультаций

Лидерам ЕС предстоит на саммите в Брюсселе договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Заседание саммита ЕС в формате 28 стран возобновилось в понедельник после восьмичасового перерыва на двусторонние консультации между лидерами и главой Евросовета Дональдом Туском, сообщил журналистам представитель Евросовета.

"Глава Евросовета созывает заседание в формате 28 стран за завтраком", - сказал чиновник.

Заседание саммита было приостановлено Туском за час до полуночи, так как стало ясно, что выработанный им в консультациях с европейскими лидерами в Осаке компромиссный пакет заблокирован странами Восточной Европы и руководителями, входящими в состав ведущей в ЕС "Европейской народной партии" (ЕНП).

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В основе этого пакета была кандидатура выдвиженца от социал-демократов Франса Тиммерманса в преемники Жан-Клода Юнкера. Но ЕНП по-прежнему рассчитывает на главный в этом пакете пост – главы ЕК, а страны Восточной Европы не хотят кандидатуру Тиммерманса.

Лидеры прибыли на саммит в воскресенье вечером, первая рабочая сессия началась с опозданием на 2,5 часа, но уже через два часа саммит был приостановлен.

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