Кандидаты на основные посты в ЕС не определены, компромисс продолжат искать

Саммит ЕС после 20 часов работы был прерван в понедельник, переговоры продолжатся во вторник.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что лидеры ЕС все еще смогут достичь компромисса по кандидатам на ключевые посты в евроструктурах.

Работа продолжавшегося почти 20 часов саммита ЕС, посвященного согласованию кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, была остановлена в полдень понедельника, переговоры продолжатся во вторник, сообщил ранее представитель Евросовета.

"Я думаю, что это сложно, но я по-прежнему надеюсь, что при доброй воле это (компромисс - ред.) возможно", - заявила Меркель в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте ЕК.

Источники на полях встречи сообщали, что, по состоянию на утро понедельника, лидеры ЕС рассматривали на должность нового главы ЕК ее нынешнего первого замглавы, голландца Франса Тиммерманса, представляющего европейский альянс социал-демократов.

Кандидатура еврокомиссара по конкуренции, датчанки Маргрет Вестагер, предлагалась на пост первого замглавы ЕК. При этом кандидатура Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирного банка, называлась в числе претендентов на пост главы Евросовета.

Кроме того, кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля предлагалась на пост главы европейской дипломатии. В качестве одного из вариантов рассматривалась возможность отдать пост спикера Европарламента немецкому политику Манфреду Веберу от ведущей в ЕС "Европейской народной партии".

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