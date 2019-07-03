Гречаная: Молдова - пример эффективного партнерства с Востоком и Западом

Зинаида Гречаная приняла участие во II Международном форуме "Развитие парламентаризма", проходящем в эти дни в столице Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Депутаты из 85 стран мира и руководители законодательных собраний 49 государств участвовали в Москве в международном форуме "Развитие парламентаризма". Молдавский депутатский корпус представила спикер Зинаида Гречаная.

В своем выступлении Гречаная подчеркнула, что Молдове единственной удалось дать пример эффективного сотрудничества с ведущими геополитическими игроками в регионе ради блага республики и возможности ее развития.

"Наш опыт показывает, что в современном мире и в сегодняшнем региональном и общемировом раскладе сил, есть место для диалога, достижения консенсуса и прогресса даже для сил, представляющих традиционно разные политические стороны", - подчеркнула председатель парламента.

Власть в Молдове удалось сменить мирным и законным путем, при поддержке большинства граждан страны, а также консолидированной позиции депутатов от ПСРМ и блока ACUM, уверена Гречаная.

"Впервые у нашей страны есть возможность продвигать сбалансированную внешнюю политику, основанную на взаимовыгодных отношениях, на Востоке и Западе", — заявила спикер.

По словам Гречаной, сегодня Молдова пишет новую страницу своей истории, а правящая коалиция никогда так широко не представляла население республики, граждане которой разнятся в своих политических предпочтениях.

"Мы готовы делиться нашим уникальным опытом, а также в сотрудничестве с другими парламентами обмениваться самыми эффективными инициативами и начинаниями", — отметила спикер парламента.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил в Москве 1-3 июля 2019 года. Инициатива проведения форума принадлежит Государственной думе Российской Федерации.

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