02:02 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Zinaida Greceanîi

Гречаная: Молдова - пример эффективного партнерства с Востоком и Западом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
214 0 0

Зинаида Гречаная приняла участие во II Международном форуме "Развитие парламентаризма", проходящем в эти дни в столице Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Депутаты из 85 стран мира и руководители законодательных собраний 49 государств участвовали в Москве в международном форуме "Развитие парламентаризма". Молдавский депутатский корпус представила спикер Зинаида Гречаная. 

В своем выступлении Гречаная подчеркнула, что Молдове единственной удалось дать пример эффективного сотрудничества с ведущими геополитическими игроками в регионе ради блага республики и возможности ее развития. 

"Наш опыт показывает, что в современном мире и в сегодняшнем региональном и общемировом раскладе сил, есть место для диалога, достижения консенсуса и прогресса даже для сил, представляющих традиционно разные политические стороны", - подчеркнула председатель парламента.

Нику Попеску
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Министр рассказал, почему граждане Молдовы хотят дружить и с ЕС, и с Россией
Власть в Молдове удалось сменить мирным и законным путем, при поддержке большинства граждан страны, а также консолидированной позиции депутатов от ПСРМ и блока ACUM, уверена Гречаная. 

"Впервые у нашей страны есть возможность продвигать сбалансированную внешнюю политику, основанную на взаимовыгодных отношениях, на Востоке и Западе", — заявила спикер.

По словам Гречаной, сегодня Молдова пишет новую страницу своей истории, а правящая коалиция никогда так широко не представляла население республики, граждане которой разнятся в своих политических предпочтениях. 

"Мы готовы делиться нашим уникальным опытом, а также в сотрудничестве с другими парламентами обмениваться самыми эффективными инициативами и начинаниями", — отметила спикер парламента.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил в Москве 1-3 июля 2019 года. Инициатива проведения форума принадлежит Государственной думе Российской Федерации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Политолог: что станет первым серьезным испытанием для союза ПСРМ и ACUM
Мокану: почему люди поддерживают альянс идеологически разных ПСРМ и ACUM
Союз ПСРМ и ACUM - как долго продержится коалиция народного согласия
Теги:
форум, выступление, парламент, спикер, Зинаида Гречаная, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться