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Государственный флаг США. Архивное фото

Додон поздравил Трампа и народ США с Днем независимости

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Глава молдавского государства подчеркнул, что последние позитивные события в Молдове позволят углубить двустороннее сотрудничество стран.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил американского лидера Дональда Трампа с 243-й годовщиной провозглашения независимости США. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook. 

Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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"Передаю самые теплые поздравления и пожелания мира и процветания президенту США Дональду Трампу и американскому народу по случаю 243-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Додон поблагодарил за поддержку, оказываемую Молдове в процессе укрепления институционального потенциала, выразив уверенность, что это позволит продвигать в республике демократические идеалы.

"Хочу подчеркнуть динамичное развитие молдавско-американского диалога на протяжении многих лет и выразить уверенность в том, что последние позитивные события в Молдове позволят углубить двустороннее сотрудничество на благо и в интересах обоих государств", - написал Додон.

Президенты Молдовы и США встречались в ноябре 2018 года, когда Додон находился с визитом в Париже для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

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Теги:
Трамп, Додон


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