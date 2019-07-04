Додон поздравил Трампа и народ США с Днем независимости

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил американского лидера Дональда Трампа с 243-й годовщиной провозглашения независимости США. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Передаю самые теплые поздравления и пожелания мира и процветания президенту США Дональду Трампу и американскому народу по случаю 243-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Додон поблагодарил за поддержку, оказываемую Молдове в процессе укрепления институционального потенциала, выразив уверенность, что это позволит продвигать в республике демократические идеалы.

"Хочу подчеркнуть динамичное развитие молдавско-американского диалога на протяжении многих лет и выразить уверенность в том, что последние позитивные события в Молдове позволят углубить двустороннее сотрудничество на благо и в интересах обоих государств", - написал Додон.

Президенты Молдовы и США встречались в ноябре 2018 года, когда Додон находился с визитом в Париже для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK