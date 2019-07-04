"Благословение" в фирменном стиле Юнкера - фото

Перед встречей со своей возможной преемницей глава ЕК крепко обнял ее, похлопал по спине и дважды поцеловал.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер провел в четверг в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

"Это два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента", - сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.

При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.

Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав "пока, пока", и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for 🇪🇺 interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 4 июля 2019 г.

​"Рад приветствовать Ляйен с распростертыми объятиями в ЕК. Она истинный европеец. Мы заодно, когда дело идет о защите интересов ЕС. Желаю ей успеха в Европарламенте", - говорится в сообщении Юнкера в его аккаунте Twitter.

Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК должна заручиться абсолютным большинством голосов при голосовании в ЕП, однако такой результат пока не гарантирован.

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