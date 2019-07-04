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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019

"Благословение" в фирменном стиле Юнкера - фото

© AFP 2019 / FRANCOIS WALSCHAERTS
Политика
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Перед встречей со своей возможной преемницей глава ЕК крепко обнял ее, похлопал по спине и дважды поцеловал.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер провел в четверг в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Юнкер расцеловал депутатов в Бухаресте

"Это два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента", - сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.

При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.

Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав "пока, пока", и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.

​"Рад приветствовать Ляйен с распростертыми объятиями в ЕК. Она истинный европеец. Мы заодно, когда дело идет о защите интересов ЕС. Желаю ей успеха в Европарламенте", - говорится в сообщении Юнкера в его аккаунте Twitter.

Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК должна заручиться абсолютным большинством голосов при голосовании в ЕП, однако такой результат пока не гарантирован.

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