Путин и папа Римский: часовая беседа в Ватикане, подарок президента - видео

Российский лидер и понтифик общались один на один.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин встретился в Риме в четверг с папой Римским Франциском. Как передает корреспондент РИА Новости, их беседа продолжалась почти час, в присутствии прессы Путин и Франциск воздержались от заявлений.

Путин и российская делегация поднялись на второй этаж Апостольского дворца и прошли по анфиладе залов в библиотеку, где их встретил Франциск, облаченный в парадное одеяние - белую мантию. Папа и президент пожали друг другу руки.

Путин и папа Римский pic.twitter.com/B6ZTLImGbu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

​После этого они проследовали в библиотеку, где расположились за письменным столом. Позволив фотографам и операторам сделать несколько кадров, Путин и Франциск беседовали один на один.

Примерно через час в библиотеку вновь пригласили членов делегаций и журналистов. Папа и президент перешли в противоположный конец библиотеки и стоя приветствовали их.

В конце аудиенции они сфотографировались вместе с членами делегации на память.

Путин подарил понтифику икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Папа Римский станет одним из первых зрителей нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Путин подарил ему несколько дисков с картиной pic.twitter.com/k6602y8CT7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

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