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Министерство иностранных дел России

МИД об упреках Берлина в адрес Sputnik и RT: выводы без доказательств

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Доклад, подготовленный МВД Германии и Федеральным ведомством по защите конституции — немецкой контрразведкой — был представлен на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Берлин не представил никаких доказательств, обвиняя российские СМИ в распространении пропаганды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Симоньян прокомментировала публикации списка журналистов Sputnik в Times

Доклад, подготовленный МВД Германии и Федеральным ведомством по защите конституции — немецкой контрразведкой — был представлен на прошлой неделе.

"Помимо утверждений о том, что российские спецслужбы якобы активно проводят шпионаж на территории Германии, в частности, большой раздел в документе посвящен влиянию российских средств массовой информации на немецкое общественное мнение", — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что "информационное агентство Sputnik, телеканал Russia Today Deutsch обвиняются, цитирую, в "распространении пропаганды и дезинформации".

Она подчеркнула, что составители документа при отсутствии доказательств делают однозначные выводы.

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