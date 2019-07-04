Путин о переговорах с руководством Италии: деловые и конструктивные

Президент РФ подчеркнул, что в ходе визита был рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронут ряд региональных и международных вопросов.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с руководством Италии были деловыми и конструктивными.

Путин в четверг находится с визитом в Италии.

"Я полностью согласен с моим коллегой господином (премьером Италии) Джузеппе Конте, с оценками, которые он дал нашим переговорам. Они, действительно, были деловыми и конструктивными. Это относится и к обстоятельной беседе с президентом Итальянской республики господином Серджо Маттареллой", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

Президент РФ подчеркнул, что в ходе визита был рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронут ряд региональных и международных вопросов.

"Российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер. Поддерживается политический диалог", - отметил глава государства.

До встречи с высшим руководством Италии Путин имел часовую беседу с папой Римским Франциском.

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