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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте

Путин о переговорах с руководством Италии: деловые и конструктивные

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Президент РФ подчеркнул, что в ходе визита был рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронут ряд региональных и международных вопросов.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с руководством Италии были деловыми и конструктивными.
Путин в четверг находится с визитом в Италии.

"Я полностью согласен с моим коллегой господином (премьером Италии) Джузеппе Конте, с оценками, которые он дал нашим переговорам. Они, действительно, были деловыми и конструктивными. Это относится и к обстоятельной беседе с президентом Итальянской республики господином Серджо Маттареллой", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

Владимир Путин и папа Римский Франциск
© REUTERS / VATICAN MEDIA
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Президент РФ подчеркнул, что в ходе визита был рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронут ряд региональных и международных вопросов.

"Российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер. Поддерживается политический диалог", - отметил глава государства.

До встречи с высшим руководством Италии Путин имел часовую беседу с папой Римским Франциском.

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