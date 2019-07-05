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Флаги России и НАТО

Совет Россия-НАТО: что обсудили стороны

© Flickr/ NATO North Atlantic Treaty Organization
Политика
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Главные темы, ставшие предметом рассмотрения, назвал Генсек Альянса.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Стороны намерены сосредоточиться на трех основных пунктах повестки, заявил до заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

По его словам, это "Украина, ДРСМД и меры повышения транспарентности".

Первое в 2019 году заседание Совета Россия-НАТО прошло 25 января. Одной из основных тем дискуссии стал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ходе встречи некоторые члены СРН также поднимали вопросы, связанные с Украиной.

© Sputnik / Стрингер
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Очередное заседание Совета Россия-НАТО состоялось в пятницу.

НАТО обсуждала с РФ на встрече СРН в Брюсселе "отсутствие прогресса" по Минским соглашениям, заявил по итогам состоявшихся дискуссий генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина остается первым пунктом обсуждения. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и отсутствие прогресса по Минским соглашениям, а также напряженность в Азовском море и вокруг него", - сказал Столтенберг журналистам.

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