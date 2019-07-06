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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото.

Путин поздравил Назарбаева по телефону с днем рождения

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Ранее российский лидер направил главе Совета безопасности Казахстана и председателю правящей партии "Нур Отан" поздравительную телеграмму.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения", - говорится в сообщении.

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© Sputnik / Алексей Никольский
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Ранее Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.

Глава РФ и первый президент Казахстана лично встречались 28 мая в столице Казахстана Нур-Султане по случаю юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин посетил Назарбаева, чтобы выразить ему уважение и поблагодарить за сделанное на пути укрепления двусторонних отношений и создания ЕАЭС.

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