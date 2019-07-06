"Удручает": МИД РФ об американской "концепции противодействия России"

Документ резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Функционеры из Вашингтона стараются не допустить нормализации отношений и еще больше их разрушить, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями директора Агентства США по международному развитию.

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), который предполагает "создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов".

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость.

В качестве примеров несколько раз называются Молдова и Украина.

"Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей Администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше", - отметили в МИД РФ.

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