Джонсон: в ЕС должны понять, что британцы намерены уйти на своих условиях

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Sunday Telegraph, что он не блефует, говоря о том, что Великобритания может покинуть Европейский союз 31 октября без соглашения.

Boris Johnson has insisted that he is "not bluffing" about delivering a no-deal Brexit on October 31 in an interview with The Sunday Telegraph https://t.co/kEPoeHP3cl — The Telegraph (@Telegraph) 6 июля 2019 г.

​Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.

"Мы были в значительной степени готовы (к Brexit – ред.) 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это", - приводит издание слова Джонсона.

"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях", - добавил политик.

По мнению Джонсона, те, кто не приемлют идею "жесткого" Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода Великобритании из ЕС.

Имя нового лидера тори и премьера будет названо 23 июля, на следующий день нынешний премьер Тереза Мэй передаст победителю гонки полномочия премьера. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.

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