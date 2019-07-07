13:19 07 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Brexit

Джонсон: в ЕС должны понять, что британцы намерены уйти на своих условиях

CC0 / Pixabay / Elionas2
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (84)
71 0 0

Политик таким образом говорит о готовности к "жесткому" Brexit.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Sunday Telegraph, что он не блефует, говоря о том, что Великобритания может покинуть Европейский союз 31 октября без соглашения.

​Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.

"Мы были в значительной степени готовы (к Brexit – ред.) 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это", - приводит издание слова Джонсона.

"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях", - добавил политик.

Brexit
CC0 / Pixabay / stux
Британия: досконально подсчитано, во сколько обойдется Brexit без соглашения

По мнению Джонсона, те, кто не приемлют идею "жесткого" Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода Великобритании из ЕС.

Имя нового лидера тори и премьера будет названо 23 июля, на следующий день нынешний премьер Тереза Мэй передаст победителю гонки полномочия премьера. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (84)

По теме

Туск: Евросоюз хочет избежать беспорядочного Brexit
Британия официально обретет нового премьера 24 июля


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Балтийская аномалия
Видео: "Балтийская аномалия" - воочию
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться