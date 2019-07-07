Россия призвала Иран не идти на осложнение ситуации вокруг ядерной сделки

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Россия с пониманием относится к действиям Ирана и их мотивации, но призывает воздержаться от дальнейших мер, способных осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", - заявил российский дипломат.
В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
В то же время, как заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции, США могут вернуться к переговорам по ядерной сделке, если снимут санкции с Тегерана.
Однако, по словам дипломата, это не значит, что снова будет сформирована группа "5+1" (Иран и крупнейшие мировые игроки), в рамках которой был согласован СВПД.
"США вышли из СВПД, поэтому политической концепции "5+1" больше не существует", - сказал Аракчи.
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