Россия призвала Иран не идти на осложнение ситуации вокруг ядерной сделки

Тегеран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий относительно национальной ядерной программы.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Россия с пониманием относится к действиям Ирана и их мотивации, но призывает воздержаться от дальнейших мер, способных осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", - заявил российский дипломат.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны.

В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.

В то же время, как заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции, США могут вернуться к переговорам по ядерной сделке, если снимут санкции с Тегерана.

Однако, по словам дипломата, это не значит, что снова будет сформирована группа "5+1" (Иран и крупнейшие мировые игроки), в рамках которой был согласован СВПД.

"США вышли из СВПД, поэтому политической концепции "5+1" больше не существует", - сказал Аракчи.

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