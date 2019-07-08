Мир за сутки: ливень в Кишиневе, выборы в Греции, заявление Трампа

О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. На молдавскую столицу обрушились дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Кишиневе до самого вечера. При этом на улицах практически безветренно, скорость летнего ветра составляет порядка 1 метра в секунду.

На дорогах образовались пробки, поэтому некоторые водители опаздывают в свои офисы.

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Что касается температурного режима, сегодня в столице ожидается + 24 + 26 градусов.

ЧП в Фалештском районе

В Фалештском районе в воскресенье, 7 июля, загорелся пассажирский поезд Унгены-Бельцы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Огонь вспыхнул в локомотиве поезда. Пассажиры самостоятельно выбрались из двух вагонов.

Локомотив сгорел на 80%, но пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Никто из пассажиров не пострадал.

Пожарные выясняют причины возгорания.

На парламентских выборах в Греции лидирует "Новая демократия"

На досрочных парламентских выборах в Греции оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Такие данные после обработки 90% бюллетеней публикует МВД.

Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,56% голосов и получает 86 мест в парламенте.

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За партию Мицотакиса проголосовали 2,041 миллиона избирателей из 9,9 миллиона зарегистрированных в списках, за партию Ципраса – 1,619 миллиона, разница составляет 442 тысячи голосов.

Движение перемен КИНАЛ получает 7,96% и 22 места, Компартия Греции – 5,34% и 15 мест, ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса – 3,74% и 10 мест, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса 3,47% и девять мест.

Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент – у нее 2,95% голосов при трехпроцентном барьере. На прошлых парламентских выборах у нее было 6,99% голосов и 18 депутатских мандатов.

Явка, по предварительным данным, составила 57,84%.

Трамп ответил на критику со стороны британского посла

Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ, что посол Великобритании в США Ким Дэррок негативно характеризовал его перед своим руководством в Лондоне.

"Посол не служил на благо Соединенного Королевства", - сообщил Трамп журналистам. "Мы не являемся большими фанатами этого человека", - также отметил президент.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дэррок в секретных дипломатических телеграммах и информационных записках называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным", а также высказывал мнения, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями".

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