Путин о том, куда может завести "закручивание гаек" в условиях глобализации

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Стремление некоторых государств "закрутить гайки", сдерживая своих конкурентов в условиях глобализации, - это дорога в никуда, необходимо понимать возможные последствия для людей и уже сейчас задуматься над их предотвращением, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

"Глобализация, особенно в 1990-х годах, в начале 1990-х, была связана, в том числе, с тем, что открылись новые рынки для западного производителя... Резко выросла мировая торговля, резко вырос и мировой ВВП. Теперь ситуация меняется. Появились новые глобальные лидеры в виде Китая, в виде той же Индии", - сказал глава государства.

По его словам, те, кто совсем недавно еще чувствовали себя монополистами, начали переживать и вместо того, чтобы эффективно функционировать дальше, повышать свою конкурентоспособность в глобальном мире, начали закручивать гайки, сдерживая развитие своих конкурентов - России и Китая в том числе.

"Но это дорога в никуда, это ничего не даст", добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, китайцы использовали элементы глобализации "для того, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты, из бедности". А в Европе и в США результатами глобализации "воспользовались крупные межнациональные компании", в результате чего "даже средний класс не очень почувствовал результаты этой глобализации".

"Поэтому вот когда мы говорим о современных процессах, мы должны понимать, как это будет отражаться на людях, в том числе это касается и современных разработок... Это касается информационной индустрии, того же искусственного интеллекта. Ведь будут освобождаться рабочие места, рабочие руки - как они будут существовать эти люди, как они будут зарабатывать, и что они будут делать, чем они будут заниматься? Чрезвычайно важный вопрос, которым сегодня озабочены международные организации труда", - отметил он.

Путин подчеркнул, что делая первые шаги в этом направлении, необходимо уже сейчас задуматься и "заранее заняться переобучением, переподготовкой, использованием трудовых ресурсов, повышением производительности труда на всех уровнях, во всех направлениях деятельности".

Тогда, по мнению главы государства, "безусловно нас будет ждать успех".

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