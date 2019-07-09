КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В этом году президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября. Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на заседании правительства, сообщают румынские СМИ.

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Второй тур голосования, если это будет необходимо, пройдет 24 ноября.

"Позже мы примем весь пакет правил по организации и проведению выборов в соответствии с учетом решений парламента о проведении голосования в течение нескольких дней на зарубежных участках, о возможности продления времени голосования после 21.00 и голосовании по почте, заявила Дэнчилэ.

Дата проведения президентских выборов была согласована с председателем Постоянной избирательной комиссии Румынии Константином-Флорином Митулецу-Буйкэ.

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