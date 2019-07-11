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Дональд Туск считает крах СССР счастливым событием для России и Европы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не видит в распаде СССР самой крупной геополитической катастрофы века.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik.Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР - это не геополитическая катастрофа, а счастливое событие  для стран центральной и восточной Европы.

"Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века. Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских", - написал Туск в своим официальном Twitter-аккаунте, передает РИА Новости. 

Напомним, в 2005 году в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, напротив, охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.

Впоследствии в интервью Оливеру Стоуну российский глава пояснил, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в мгновенье оказались за границей, что и является катастрофой. 

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Итогом распада, по словам главы государства, стала разрушенная система социальной защиты и здравоохранения, остановка целых отраслей экономики, в плачевном состоянии оказалась армия, а миллионы людей оказались за чертой бедности.

Напомним, фактический развал Советского Союза произошел 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Несмотря на желание сторон остановить распад страны подписанием договора "О Союзе суверенных республик", ничего не получилось. Заключить договор не удалось из-за попытки государственного переворота в августе 1991 года.

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