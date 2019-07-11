Захарова об ответе Москвы на недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ

По словам источника, во главу угла будет поставлен принцип взаимности.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы к ответным мерам Москвы после того, как Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть: мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказала Захарова на брифинге.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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