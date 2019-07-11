Проблемы Днестра, энергетика и торговля – что обсуждала Санду с Зеленским

Стороны пришли к выводу, что Украина и Молдова близки не только на карте.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В столице Украины состоялась рабочая встреча главы молдавского кабинета министров Майи Санду и президента Владимира Зеленского. По результатам встречи политики провели пресс-конференцию, где рассказали о достигнутых договоренностях и наметили направления, по которым будет развиваться двустороннее сотрудничество.

"Сегодня мы провели довольно детальные переговоры, затронули тему торгово-экономического сотрудничества с Молдовой. Так, за 2018 год объем товарооборота между нашими странами вырос на 11 процентов и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов США. Надеюсь, эта цифра будет только увеличиваться", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, в ходе встречи с премьер-министром Молдовы обсуждались вопросы объединения энергосистем двух стран с целью их интеграции в единую европейскую систему энергоснабжения. Зеленский заверил главу кабмина Молдовы в надежности поставок электроэнергии в нашу страну из Украины.

Интересным моментом встречи стало обсуждение возможности пересечения молдавско-украинской границы гражданами обеих стран по внутренним паспортам. Зеленский подчеркнул, что не видит в этом никакой проблемы, учитывая тесные, дружеские и даже родственные связи между гражданами двух стран.

Зеленский заверил украинскую диаспору, проживающую в Молдове, в поддержке, а также обратил внимание на важность изучения украинского языка в профильных, специализированных школах Молдовы.

"Украина и Молдова близки не только на карте", - подытожил украинский президент.

В свою очередь, Майя Санду заявила, что сегодня целью, объединяющей Молдову и Украину, является построение свободных, избавленных от коррупции государственных институтов. Еще месяц назад Молдова и все ее ведомства находились в захваченном состоянии, а сейчас, после того, как страна избавилась от олигархов, развитие стратегического партнерства с соседними с Молдовой странами станет одной из основных целей молдавского кабмина, уточнила премьер-министр.

"Сейчас Молдова станет предсказуемым и надежным партнером Украины. Правительство под моим руководством будет налаживать и расширять экономические связи с Украиной, а также развивать сотрудничество в энергетическом секторе", - подчеркнула Санду.

Также молдавский премьер указала на необходимость сотрудничества на уровне пограничных служб двух стран для своевременного пресечения преступлений и случаев контрабанды.

Затронула Санду и тему экологического состояния реки Днестр, необходимость проведения переговоров по этой тематике на уровне правительств и профильных ведомств двух стран.

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