Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил пресс-секретарь.

Песков отметил, что беседа Путина и Зеленского состоялась по инициативе Киева.

Ранее президент Украины предложил Путину провести встречу в Минске. Он отметил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков подчеркнул, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы.

Сам Путин на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского отметил, что Россия никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе. Он также добавил, что такая встреча, "очевидно", должна быть хорошо подготовлена.

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