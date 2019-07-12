Трамп рассказал, когда в США начнется депортация нелегальных мигрантов

Операция по выдворению из США нелегальных мигрантов должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер на время отложил ее

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. масштабные задержания мигрантов, подлежащих депортации, планируют начать на этих выходных Власти США , сообщил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Ничего секретного нет. Это большая операция. Она начнется в воскресенье. Они будут брать людей и возвращать в их страны. Или они будут брать преступников и сажать в тюрьмы", - сказал Трамп.

Операция должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер отложил ее, дав время демократам и республиканцам в конгрессе на выработку других мер по борьбе с нелегалами, однако предложения так и не поступили.

Ранее Трамп обещал, что это коснется миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты.

По данным газеты Washington Post, операция пройдет в 10 крупных городах США, включая Хьюстон, Чикаго, Майами и Лос-Анджелес, и затронет 2 тысячи семей, которые получили приказы о депортации.

В рамках операции планируется использование гостиничных номеров в качестве площадок для временного размещения родителей и детей, пока все члены семьи не будут собраны вместе и подготовлены к депортации, писало издание.

При этом отмечалось, что сотрудники иммиграционной таможенной полиции располагают ограниченными сведениями о местонахождении получивших приказы о депортации семей, за исключением их последних известных адресов.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Строительство заграждений уже ведется.