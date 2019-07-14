Михаил Саакашвили: "Я в Молдову точно не собираюсь"

По словам Саакашвили, это не первый раз, когда его зовут в Молдову — предшественники нынешней власти даже предлагали ему стать премьер-министром РМ.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Михаил Саакашвили не планирует приезжать в Молдову, чтобы "возглавить команду реформаторов" в Кишиневе. Об этом политик заявил в ходе ток-шоу "Оппозиция" в эфире телеканала "Україна".

На вопрос, примет ли он приглашение премьер-министра РМ Майи Санду, которая, по словам ведущего, предложила Саакашвили возглавить команду реформ в Молдове, Саакашвили ответил отрицательно.

"Мы старые соратники с Майей Санду, мы действительно вчера встречались в аэропорту Борисполь и она хочет взять наш опыт реформ", - заявил политик. Саакашвили сказал, что "ребята из его команды", не исключено, отправятся в Кишинев. Однако сам он предпочитает остаться в Киеве.

"Я в Молдову точно не собираюсь", - заявил он.

Саакашвили также заявил, что прежние власти Молдовы предлагали ему кресло премьер-министра РМ.

"Еще ее [Майи Санду - Ред.] предшественник и некоторые его ребята предлагали мне стать даже премьер-министром Молдовы. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову, при всем уважении к молдаванам, и я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу, в Украине", - сказал Саакашвили.

Ранее глава молдавского кабинета министров Майя Санду заявила, что ведет переговоры с советниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в нашей стране. Однако сейчас эти намерения находятся лишь на стадии разработки, отметила Санду.

Санду подчеркнула, что осуществить эту задумку удастся лишь при поступлении в Молдову финансовой помощи из-за рубежа. Но, поскольку процесс предоставления кредитов нашей стране – не сиюминутный, придется подождать с приглашением зарубежных экспертов.

На вопрос журналиста о том, "когда Саакашвили приедет в Молдову", Санду ответила, что экс-президент Грузии сейчас участвует в предвыборной кампании в Верховную Раду на Украине, и он очень занят.

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