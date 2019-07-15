Вышинский в понедельник может выйти на свободу

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут отпустить по решению суда уже в понедельник, 15 июля. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело Вышинского. Заседание запланировано на 16:15.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать его на судебном слушании.

"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", - написала Сарган на своей странице в Facebook в понедельник. По её мнению, это возможно благодаря решению Конституционного суда, и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал в администрацию президента Украины письмо матери Вышинского.

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Коллеги Вышинского опасаются провокаций. "Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию. "Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Официальный представитель МИД России назвала уголовное дело и его разбирательство цирком, дискриминацией и унижением.