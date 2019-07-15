В правительстве Румынии начались отставки: глава МВД объявила об уходе

Отставки в правительстве страны-соседки: первой объявила об уходе из кабмина под руководством Дэнчилэ министр внутренних дел, а что будет дальше...

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Глава МВД Румынии Кармен Дан подала в отставку, сообщает ro.sputnik.md.

"Ухожу из МВД с высоко поднятой головой… Проинформировала премьера, что не стоит ставить на голосование мою отставку. Сдаю мандат", - заявила Дан перед началом заседания исполкома Социал-демократической партии (СДП), в которую входят большинство министров правительства Румынии и премьер Виорика Дэчилэ, с недавних пор возглавляющая СДП.

Дан заявила журналистам, что речь идет о "политическом решении", а вовсе не о неудовлетворительной работе министерства. Она рассказала, что спросила главу правительства, каковы мотивы для ее замены, а ответ был таков, что критерии эффективности не обсуждаются.

"Это политическое решение, а я соблюдаю решения. У меня был разговор и о прессинге на улицах (речь идет о протестах в августе 2018 года, когда для разгона митингующих жандармерия использовала водометы, – ред.). Год их это беспокоило, а сейчас им это помешало", - с долей иронии добавила Дан.

По ее мнению, таким образом Социал-демократическая партия договорилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

В настоящее время в парламенте ведется расследование возможного мошенничества на выборах в Европарламент. Следствие ведет спецкомиссия, которую возглавляет Лия Олгуца Василеску, а Кармен Дан заслушали, как одного из самых ответственных за нарушения.

К слову, отставка главы МВД не последняя. Местные СМИ уверяют, что за уходом Кармен Дан последуют и другие перестановки. В частности, в планах - заменить министра иностранных дел Теодора Мелешкану и руководителя министерства образования Екатерину Андронеску.

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