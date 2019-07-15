Перестановки в правительстве Румынии: последнее слово за президентом

Понедельник – день перестановок в румынском правительстве: ушедшим в отставку министрам уже нашли замену.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В правительстве Румынии готовятся перестановки. Об этом сообщила премьер страны-соседки Виорика Дэнчилэ. Глава правительства рассказала о грядущих изменениях по итогам заседания Национального исполнительного комитета правящей Социал-демократической партии Румынии, которую она и возглавляет.

"Мы предложили заменить министра Кармен Дан сенатором из Констанцы Николае Мога, приняли во внимание вариант о замене в МИДе Теодора Мелешкану на Рамону Мэнеску, выдвинули Михая Фифора на должность вице-премьера по стратегическому партнерству", - заявила Дэнчилэ.

Для вице-премьера по экономическим проблемам срок исполняющего обязанности завершается в середине августа. "У нас состоятся новые дискуссии, связанные с этим постом, и, понятно, с министерствами, находящимися в процессе проверки", - отметила Дэнчилэ.

Отставки и назначения должен утвердить президент

Стоит отметить, что посты министров в правительстве Румынии пропорционально поделены между Социал-демократической партией и Альянсом либералов и демократов.

Социал-демократами принадлежит больше всего министерских кресел.

Все перестановки в правительстве Румынии должны получить одобрение со стороны президента страны Клауса Йоханниса.

Кто уходит, а кто приходит

Ранее глава МВД Румынии Кармен Дан сообщила, что подает в отставку. Об этом она объявила еще до начала заседания Нацисполкома социал-демократов.

"Это политическое решение, а я соблюдаю решения. У меня был разговор и о прессинге на улицах (речь идет о протестах в августе 2018 года, когда для разгона митингующих жандармерия использовала водометы, – ред.). Год их это беспокоило, а сейчас им это помешало", - с долей иронии добавила Дан.

По ее мнению, таким образом Социал-демократическая партия договорилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

Предложенный на ее пост Николае Мока был сенатором от Констанцы три срока подряд. Во втором созыве он занимал также пост вице-председателя сената в постоянном бюро.

Затем в румынском Альянсе либералов и демократов отозвали политическую поддержку министру иностранных дел страны Теодору Мелешкану.

"Сошлись во мнении, что господин Мелешкану выполнил свой долг на посту, который он занимал. Продолжаем оказывать то же уважение господину Теодору Мелешкану, которого мы считаем одним из наших ведущих представителей. Однако не можем отрицать определенный тип общественного восприятия. Мы решили отозвать политическую поддержку господину Теодору Мелешкану", - заявил один из лидеров Альянса либералов и демократов Варужан Восканян.

Предложенная на пост главы МИД Рамона Мэнеску присоединилась к рядам Альянса либералов и демократов в 2017 году Она занимала пост министра транспорта в правительстве Виктора Понты. Став европарламентарием, она была координатором в комиссии по региональному развитию и членом комиссии по трудовой занятости и социальным вопросам.

А пост вице-премьера по стратегическому партнерству займет экс-министр обороны Румынии Михай Фифор. К слову, после конгресса Социал-демократической партии Фифора назначили генсеком политформирования.

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