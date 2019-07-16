Майя Санду в Берлине: хотим изменить Молдову, чтобы нам доверяли в ЕС

Премьер-министр Майя Санду в ходе официального визита в Берлин встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После переговоров глава молдавского кабмина сделала ряд заявлений для представителей СМИ.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. На совместной пресс-конференции с лидером Германии Майя Санду заявила, что цель нового правительства - это изменить положение дел в стране, чтобы Молдову "принимали в ЕС как доверенного партнера, с функциональной демократией".

Санду заявила в Берлине, что Республика Молдова утеряла европейскую перспективу из-за прежних властей.

"К сожалению, бывшее правительство Республики Молдова больше интересовалось личными делами, чем хорошим функционированием институтов. Из "истории успеха" в глазах Европы Молдова стала "серой зоной" Европы, которой из тени управляли олигархи и коррупционеры. Несколько серьезных компаний перестали инвестировать в нашу страну. Доверие к правительству упало, граждане потеряли надежду и покидают Молдову. Мы упустили шанс стать европейской страной", - сказала Санду.

Премьер-министр РМ подчеркнула, что хотя чиновники в ЕС разочарованы многими молдавскими политиками, но "сегодня я здесь, чтобы сказать вам, попытайтесь поверить в перспективы Республики Молдова".

Майя Санду заявила, что новому правительству предстоит "построить государство и восстановить доверие внешних партнеров".

"Мы должны очистить Молдову от коррупции и вернуть государственные институты на службу обществу", - заявила Санду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK