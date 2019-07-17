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Глава МИД РФ С. Лавров, архивное фото

Лавров: суд над Вышинским напоминает театр абсурда

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (103)
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Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене, арестовали незаконно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и Факты". 

В понедельник Подольский районный суд Киева должен был продолжить заседание по делу российского журналиста, однако слушания перенесли на 19 июля. Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля.

"Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА Новости – Украина напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно – исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия", - сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© Sputnik / Стрингер
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Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны-члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (103)


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