Председателем Еврокомиссии стала экс-министр обороны Германии

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была предложена на Саммите глав государств ЕС.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии. Более 380 евродепутатов проголосовали за ее кандидатуру. Полномочия нынешнего руководителя ЕК — Жан-Клода Юнкера — заканчиваются в конце этого октября. Немецкий политик приступит к непосредственному исполнению своих обязанностей в ноябре.

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Фон дер Ляйен предстоит направить официальные письма лидерам стран ЕС с предложением выдвинуть своих кандидатов в члены нового состава ЕК.

Кандидатура фон дер Ляйен была предложена на Саммите глав государств ЕС. Многих политиков не устроила сама процедура выбора, поскольку лидеры стран Евросоюза отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий ЕП.

Как сообщается, новым главой Минобороны ФРГ станет лидер правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как сообщила пресс-служба Европарламента, голосование евродепутатов по полному составу ЕК может пройти в конце ноября.

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