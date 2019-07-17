В Европарламенте обсудили ситуацию в Молдове: о чем заявили депутаты

Европаламентарии рассказали, что испытали облегчение, когда в Молдове приступило к работе новое правительство, и что конституционный кризис разрешился мирным путем.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Ситуация в Молдове стала поводом для обсуждения в Европарламенте. Основным докладчиком выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, однако высказались и другие депутаты. Парламентарии обсудили политические изменения в республике, а также денежную помощь со стороны ЕС.

"У нас был сложный момент в отношениях с Молдовой. Нам пришлось принять неприятные, но необходимые решения, когда мы приостановили макрофинансовую помощь, потому что республика не выполняла взятые на себя обязательства", - подчеркнула Могерини.

Как отметила еврочиновник, после парламентских выборов в республике наблюдался короткий, но глубокий институциональный кризис. "Мы все испытали облегчение, когда новое правительство начало работать, и когда конституционный кризис решился понятным и мирным путем", - добавила она.

По ее словам, в центре программы правительства Молдовы много приоритетов, которые четко изложены в договоре об ассоциации между республикой и ЕС.

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"На заседании Совета иностранных дел мы говорили о том, какого прогресса нужно достичь по соглашению об ассоциации. Готовим конкретные меры по поддержке страны на основе реформ и соглашения об ассоциации. Часть этих мер касается разблокирования помощи, которая была приостановлена ранее", - добавила она.

Чиновница отметила, что со стороны молдавских властей видны благие намерения, но стоит брать в расчет их реальное внедрение и конкретные изменения в стране.

Доверяй, но проверяй!

Парламентарий Гельмут Шольц отметил, что Молдова переживает бурные политические события. По его словам, сейчас настало время для восстановления функциональности государственных учреждений.

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"Еврокомиссия и служба внешних связей должны предоставить транши, которые были ранее заблокированы, только, когда будет доказан эффективный прогресс в изменении ситуации. Миллиарды, которые были украдены, не вернули людям. Мы должны быть и будем предельно внимательны", - добавил Шульц.

Несколько членов Европарламента также подчеркнули, что необходимо разобраться с банковским скандалом в Молдове, который произошел несколько лет назад. По их мнению, власти республики должны быть допущены ко второй части международного расследования по этому вопросу.

Молдове нужна поддержка со стороны ЕС

Как считает парламентарий Марина Кальюранд, важно, чтобы Молдова продолжила демократические реформы и осталась на проевропейском пути.

Депутат Пятрас Ауштрявичюс также отметил, что новое правительство Республики Молдова нуждается в поддержке и солидарности со стороны ЕС.

Денежные вливания в Молдову

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан написал на своей странице в Twitter, что Евросоюз возобновляет бюджетную поддержку Молдове траншем в размере 14,5 миллиона евро.

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Напомним, что в ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией.

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