Импичмент Трампу: палата представителей начинает рассмотрение инициативы

В случае если нижняя палата в конечном итоге выскажется "за", дело перейдет в сенат, который в настоящее время находится под контролем однопартийцев американского лидера.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

По его данным, конгрессмен Эл Грин, который инициировал процедуру импичмента, использовал процедурный механизм, который требует голосования в течение двух дней.

Предметом голосования будет вопрос о том, следует ли рассмотреть предложение об импичменте немедленно.

Тем не менее, итог вряд ли будет положительным. Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.

Отстранение действующего президента требует суда над ним в палате представителей, в случае импичмента в палате дело переходит в сенат. В настоящее время сенат находится под контролем республиканцев, так что импичмент Трампу весьма маловероятен.

Грин предлагал отстранить Трампа от должности за предположительно расистские комментарии.

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