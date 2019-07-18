Президент Украины озвучил условие для восстановления диалога с Москвой

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле "всех на всех".

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Возвращение на Украину задержанных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным поддержал обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле "всех на всех" и подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных в России граждан страны.

"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", — заявил Зеленский после состоявшегося разговора.

При этом украинский президент добавил, что формат обмена по формуле "всех на всех" осложняется тем, что не совпадают списки сторон. Перечень лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории.

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Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

После состоявшегося диалога, украинский лидер отметил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также рассказал о готовности к обмену заключенными.

Что произошло в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией предыдущего главы Украины Петра Порошенко. Как отметил Путин, экс-президент устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Он знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения.