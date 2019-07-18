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Владимир Путин и Виктор Медведчук

Путин рассказал о значении восстановления российско-украинских отношений

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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По мнению российского лидера, этот вопрос является чрезвычайно важным.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Россия будет поддерживать любые политические силы на Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.

Собеседник проинформировал российского лидера о том, как представил в Европарламенте мирный план по Донбассу.

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Документ предусматривает мирное урегулирование и прекращения боевых действий, он "основан полностью на минских соглашениях, воспроизводит минские соглашения", - сказал Медведчук.

По его словам, он увидел желание и решимость депутатов Европарламента "сделать так, чтобы мир на Украине наступил, и боевые действия на юго-востоке страны были прекращены".

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