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Капитолий Вашингтона - здание конгресса США в Вашингтоне

Конгрессмены США внесли проект о новых санкциях против России

© Sputnik / Игорь Михалев
Политика
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В заявлении конгрессменов говорится о необходимости санкций против 24 высокопоставленных сотрудников службы безопасности и их близких соратников.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Законопроект о введении новых санкций против России внесен в Палату представителей США. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.  

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Отмечается, что проект подготовлен группой конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США. Документ предусматривает введение ограничительных мер в отношении российских сотрудников "службы безопасности" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Утром 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. Все 24 украинских моряка были арестованы.

В заявлении конгрессменов говорится о необходимости санкций против 24 высокопоставленных сотрудников службы безопасности и их близких соратников. При этом американские политики предлагают применять эти меры до тех пор, пока российская сторона не освободит задержанных моряков и 3 корабля ВМС Украины.

Сам инцидент конгрессмены считают задержание украинских военных незаконным.

Напомним, суд в Москве в среду продлил на три месяца арест 24 украинским морякам, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

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Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ России.

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