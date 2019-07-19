Президент Украины назвал условия освобождения Вышинского

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова, сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы вернем вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

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По его словам, обмен Вышинского на Сенцова должен стать первым шагом доброй воли.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны-члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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