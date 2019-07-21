В соседней Украине досрочно выбирают депутатов

Киев по-прежнему не позволяет наблюдать за выборами представителям из России.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. На Украине в воскресенье проходят досрочные выборы в местный парламент (Рада), в них принимают участие 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных округах, передает телеграм-канал Sputnik.Ближнее зарубежье.

Выборы проходят досрочно по решению президента Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы (в частности, несколько раз не дал ему уволить главу МИД Павла Климкина).

В выборах не смогут принять участие около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

Киев по-прежнему не позволяет наблюдать за выборами представителям из России. Более того, впервые к мониторингу не допущены наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса).

Для партий установлен проходной барьер в 5% голосов избирателей, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.

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