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Здание Верховной рады Украины в Киеве.

В соседней Украине досрочно выбирают депутатов

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Киев по-прежнему не позволяет наблюдать за выборами представителям из России.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. На Украине в воскресенье проходят досрочные выборы в местный парламент (Рада), в них принимают участие 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных округах, передает телеграм-канал Sputnik.Ближнее зарубежье.

Митинг у здания Верховной Рады в Киеве
© Sputnik / Александр Максименко
Восемь Зеленских намерены получить мандаты депутатов Верховной рады

Выборы проходят досрочно по решению президента Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы (в частности, несколько раз не дал ему уволить главу МИД Павла Климкина).

В выборах не смогут принять участие около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

Киев по-прежнему не позволяет наблюдать за выборами представителям из России. Более того, впервые к мониторингу не допущены наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Зарубежный избирательный участок в здании посольства Украины в Молдове на выборах в Верховную раду
© Photo: facebook / Посольство Украины в Молдове
Выборы в Верховную раду: где голосовать украинцам в Молдове

Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса).

Для партий установлен проходной барьер в 5% голосов избирателей, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.

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