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Досрочные выборы в Верховную раду Украины

Нарушения на выборах в Раду: запоздавшее начало, пьяный председатель, жалобы

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00 по местному времени.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Полицейские составили на мужчину протокол об административном правонарушении по статье "распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве"), санкция которой предусматривает штраф.

МВД Украины сообщило, что по состоянию на 12.00 полиция получила 606 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду. Больше всего их в Донецкой и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что не открылись вовремя два избирательных участка в Черниговской области, где запоздали с передачей избирательной документации.

Зарубежный избирательный участок в здании посольства Украины в Молдове на выборах в Верховную раду
© Photo: facebook / Посольство Украины в Молдове
Выборы в Верховную раду: где голосовать украинцам в Молдове

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

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