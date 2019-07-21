Украина: голосование на выборах в Верховную раду завершилось, есть екзит-пол

В 20.00 закрылись избирательные участки в стране, в Западной Европе и Америке они продолжают работу.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. На всем протяжении дня наблюдатели отмечали низкую явку избирателей, окончательную цифру назовут позже, но уже ясно, что она меньше, чем на парламентских выборах 2014 (52,6%).

Согласно законодательству страны, половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер - 5%.

Киев по-прежнему не позволил участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не смогли наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Голосование не проводилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не смогли участвовать в выборах.

На территории Молдовы было открыто два зарубежных избирательных участка, в помещении посольства Украины в Кишиневе и в консульстве в Бельцах.

Скандалы, ложные тревоги, административные и уголовные дела

Процесс голосования не обошелся без нарушений.

С самого утра стало известно, что не открылись вовремя два избирательных участка в Черниговской области, где запоздали с передачей избирательной документации.

В течение дня поступали сигналы о минировании избирательных участков, которые в итоге не подтвердились.

Но и без взрывчатки в некоторых пунктах голосования эмоции зашкаливали.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

​Впрочем, за стенами участков - тоже, было много случаев агитации в день выборов.

МВД Украины получило в течение дня более двух тысяч уведомлений о нарушении избирательного законодательства. Полиция в связи с этим возбудила 56 дел, составлены 52 административных протокола.

Отличился председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве, который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Вызванный нард составил на мужчину протокол об административном правонарушении, но затем, после обнаружения у него паспорт с признаками подделки, было также возбуждено уголовное дело.

В одном из районов Киева зарегистрирован факт кражи бюллетеней с избирательного участка.

Более 180 сообщений о нарушениях прав избирателей на внеочередных парламентских выборах получил Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"По поводу чего люди обращаются: в списках есть неточности по избирателям, поэтому человек не имеет права голосовать, ничего не исправлено, поэтому он лишен такого права, отказано в голосовании на участке. Проведение агитации на участках - люди, например, звонят и говорят: пришел на участок, обнаружил, что за него уже кто-то проголосовал, обратился к председателю, а председатель говорит - ну, это какая-то ошибка, мы ничего не будем менять. То есть человек лишен своего права", - сказала омбудсмен Людмила Денисова.

Картина маслом...

...хотя, в силу своей расплывчатости предварительные итоги тянут разве что на акварель. По данным национального екзит-пола, в Верховную раду проходят 5 партий, лидирует "Слуга народа" Зеленского с 43,9%, на второй позиции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9%. За ними следуют партия Порошенко"Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,5% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,5%.

Таким образом, предварительные данные показывают, что ни одна политсила не набрала количества голосов, необходимых для того, чтобы в одиночку сформировать правительство.

В пропрезидентской партии заявили, что уже работают над проектом коалиционного соглашения и рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера.

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