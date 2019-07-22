Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой его партии на выборах

Пропрезидентская партия на Украине одержала победу на выборах в Верховную раду - премьер-министр Майя Санду поздравила Владимира Зеленского с таким результатом.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Премьер-министр Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду Украины, о чем лидер правой, прозападной партии "Действие и солидарность" сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие украинцы, поздравляю вас с единением и ясным голосованием против коррупции", - сказано в сообщении.

Большая ответственность получить доверие такого числа избирателей, а для продвижения реформ необходимо много сил и стойкости, добавила премьер.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) избиралась по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составил 5%.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 42,62% протоколов набирает 42,31% голосов, свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК соседней страны.

На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 12,79%.

Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,7%).

Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.

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