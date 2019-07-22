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Наблюдатели ОБСЕ признали выборы на Украине свободными

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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По итогам голосования, в парламент Украины проходят пять партий.

КИШИНЕВ 22 июл – Sputnik. Выборы в украинскую Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод и были конкурентными. Об этом заявил руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

"В ходе парламентских выборов на Украине фундаментальные права и свободы были соблюдены, а кампания в целом была конкурентной", - сказал он на брифинге. Канерва также отметил, что в целом избирательная комиссия была компетентной и эффективной.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© Sputnik / Стрингер
Выборы на Украине: движение ради движения

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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