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Британский флот и морская авиация на патрулировании

Великобритания: фантомная тоска по былому превосходству на морях

Министерство обороны Великобритании
Политика
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В Лондоне считают, что королевский флот в нынешнем его состоянии не способен поддерживать амбиции страны.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британские ВМС слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире, сообщает издание Times.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, мир становится более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире", - заявил Эллвуд.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Добыча нефти
© Sputnik / Илья Питалев
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Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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